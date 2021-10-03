İki zıt dünya tek karede

Bir tarafta açlık, savaş, yoksulluk, felaketler göç, şiddet... Diğer tarafta insanların büyük kısmının mahrum kaldığı güzellikler Sanatçı Uğur Gallenkuş, kolaj çalışmaları ile dünyanın bu iki yüzünü aynı karede birleştiriyor, eşitsizliği gözler önüne seriyor.

İsmail AKIN

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Dünyanın bir köşesinde savaş ve açlıkla boğuşan çocuklar, en temel hakları bile kısıtlanan kadınlar, yoksulluğun pençesindeki insanlar, doğa katliamları, felaketler var. Aynı anda dünyanın bir başka yerinde ise mutluluk, huzur, zenginlik ve rahatlık kol geziyor. Taban tabana zıt bu iki tablo, her zaman farklı kıtalarda farklı ülkelerde değil bazen aynı kentlerde yan yana evlerde bile yaşanabiliyor.

AYLAN'A ADADI

Tüm dünyayı saran bu eşitsizlik ve adaletsizlik ortamını en çarpıcı şekilde gözler önüne seren isimlerden biri de Uğur Gallenkuş… Sanatçı, yaptığı dijital kolaj çalışmalarıyla bu iki farklı dünyaya ait fotoğrafları tek bir karede birleştiriyor.

Eserlerini 2016'da cansız bedeni Bodrum sahiline vuran Aylan Bebek'e adadığını söyleyen Gallenkuş, kullandığı yöntemi ise şöyle tarif ediyor: “Çalışmalarımı iki fotoğrafı yan yana getirerek yapıyorum. Bu çok yaygın ve basit de denilebilecek bir teknik. Fakat beni diğer çalışmalardan, diğer örneklerden ayıran faktör, kullandığım fotoğraflardan birisi editoryal nitelikte, habercilik fotoğrafı… Çatışmalar, savaşlar ya da çevresel sorunlar gibi önemli konuları ele alıyor. Karşısında da o sorunlarla bizi daha yakın hissettirecek ve empati kurmamızı sağlayacak bir fotoğrafla bu kompozisyonu tamamlıyorum. Çalışmalarımı farkındalık amaçlı yapıyorum. İnsanların bakmaktan kaçındığı görsellerin ve fotoğrafların, sorunlarla daha yakından empati kurma imkanı sağlamasını amaçlıyorum.”

PARALEL EVREN

Gallenkuş, yaptığı çalışmalara ‘paralel evren', ‘savaş ve barış' ismini verdiğini de belirtiyor. Sanatçı “Fotoğrafçı değilim. Çalışmalarımda dünyanın birçok ülkesinden fotoğrafçıların eserleri bulunuyor. O nedenle çalışmalarım birçok kişiyle birlikte oluşturulmuş bir sergi niteliği de taşıyor. O açıdan da önemli. Kaçak göçmen sorunu beni bu tarz çalışmalara itti. Kendimce bu soruna farkındalık oluşturmak istedim. Zamanla farklı konuları da içerecek şekilde genişlettim” dedi.