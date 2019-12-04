İkide bir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ikidebir’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

İkide bir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ikidebir’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘ikide bir’dir. İkide bir mi, ikidebir mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ikide bir'dir.

İKİDE BİR NE DEMEK: Sıklıkla, sürekli, ikide birde anlamındadır.

İKİDE BİR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ikide bir mi, ikidebir olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ikide bir şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

ikidebir (Yanlış kullanım)

iki de bir (Yanlış kullanım)

ikide bir (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“O kadar heyecanlandı ki, ikide bir saatine bakıyordu.”