İkide bir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ikidebir’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ikide bir'dir.
İKİDE BİR NE DEMEK: Sıklıkla, sürekli, ikide birde anlamındadır.
İKİDE BİR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ikide bir mi, ikidebir olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ikide bir şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
ikidebir (Yanlış kullanım)
iki de bir (Yanlış kullanım)
ikide bir (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“O kadar heyecanlandı ki, ikide bir saatine bakıyordu.”