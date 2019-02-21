İkinci Bahar, 100 kanser hastası için sahnede

İkinci Bahar, bu kez Kanser Savaşçıları Derneği için sahnelendi. Oyunda rol alan Bedia Ener, “Ben de bu hastalığa iki sene önce yakalandım. Savaştım ve gördüğünüz gibi buradayım. Demek ki iyi savaşmışım” dedi. Bedia Ener ise “Bu hastalık stres ile de ilgili. Eğer bugün oynadığımız oyun bir kişinin bile kalbine dokunduysa ne mutlu bize” açıklamasını yaptı.

İkinci Bahar ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşağı mizahi bir dille anlatıyor.