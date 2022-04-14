İkinci Dünya Savaşı’ndan beri kayıptı, şimdi 25 milyon dolar isteniyor

İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolan 'La Mare, effet de neige' isimli Monet tablosu, Christie's Müzayede Evi aracılığıyla Mayıs 2022'de New York'ta satışa sunulacak. Tablonun 25 milyon dolara satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Claude Monet’in, bir kış manzarası açık artırmaya çıkıyor. 1874-1875 yılalrında yapıldığı tahmin edilen La Mare, effet de neige isimli tablonun kime ait olduğu ise belirsiz. Ancak eserin asıl sahibi Richard Semmel’in mirasçıları ile üyeleri kimliklerini açıklamayı reddeden Fransız bir aile olan mevcut sahipleri tablodan elde edilecek geliri bölüşeceği belirtildi.

Monet’in ilk sahibi Richard Semmel, Yahudi tekstil üreticisiydi. Tabloyu 1898’de bir Alman satıcıdan satın aldı. 20. yüzyılın başlarında Semmel; Paul Gauguin, Alfred Sisley ve Camille Pissarro’nun eserleri de dahil olmak üzere Eski Ustalardan İzlenimcilere ve İzlenimcilere kadar uzanan bir sanat koleksiyonu topladı.

Bir süre sonra muhalefetteki Alman Demokrat Partisi’nin bir üyesi olarak Semmel, Nazi rejiminin iktidara yükselişinde hedef alındı. 1933’te Almanya’dan Hollanda’ya kaçtı ve o yıl Amsterdam’daki sanat koleksiyonundan yaklaşık 130 eseri açık artırmaya çıkardı. Ancak, Monet eseri satılamadı.

İKİ FARKLI SAHİBİ VAR

Eser daha sonra, Semmel’in ölümü sırasında Philip Leary adlı özel bir Fransızın eline, ardından da Leary’nin torunlarına geçti.

Semmel, Nazi işgalinden önce 1939’da Hollanda’dan kaçmayı başardı, 1941’de New York’a geldi ve 1950’deki ölümüne kadar burada kaldı. Tek varisi, 1958’de ölen yakın bir aile dostu olan Grete Gross-Eisenstädt idi.

Gross-Eisenstädt’ın soyundan gelenlerin Zürih merkezli avukatı Olaf Ossmann, Gross-Eisenstädt’ın soyundan gelenlerin satış sonucunun bir kısmını alması konusunda uyarıldı. Yapılan anlaşmalar sonucunda da eserin gelirinin her iki taraf arasında bölünmesine karar verildi.

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