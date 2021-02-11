İkinci Efes’i ortaya çıkaracak kazının protokolü bakanlığa gönderildi

İzmit'in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak, kenti ismine yakışır büyük tarihiyle buluşturmak isteyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle İzmit Arkeopark'ı oluşturmak ve İzmit'i ikinci Efes yapmak için Turizm ve Kültür Bakanlığı'yla görüşmelerini sürdüren Başkan Hürriyet, belediyesi tarafından oluşturulan Çukurbağ Nikomedia Alanı Kurtarma Kazısı Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü'nü Turizm ve Kültür Bakanlığı'na gönderdi.

ROMA İMPARATORLUĞUNA BAŞKENTLİK YAPTI

Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmış ve 3 bin yıllık geçmişi bulunan Nicomedia'yı gün yüzüne çıkarmak için başlatılan çalışmalar ise hızlandırıldı.

İzmit Çukurbağ'daki kazılarda mermerlerin renklerini çok iyi koruması ve eşi benzeri olmayan heykellerin ortaya çıkması Avrupa'da büyük yankı uyandırdığını dile getiren Başkan Hürriyet şunları söyledi:

* İzmit'in geçmiş tarihine yurt dışından büyük bir ilgi var. Ancak bunu göstermek, ortaya çıkarmak ve sergilemek gerekiyor.

* 2019 yılı Aralık ayı itibariyle Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde Antik Nikomedia Alanı eserlerinin yoğun olduğu Çukurbağ Mahallesi'nde kurtarma kazılarının yapılabilmesi için İzmit Belediyesi olarak sponsorluk desteği vermek, alanın Arkeopark projesiyle koruma altına alınmasını, ziyarete açılmasını ve kentin uluslararası platformlarda tanınırlığının arttırılması için bulunduğumuz girişimleri sürdürüyoruz.

* Bu kapsamda geçtiğimiz sene de Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Çukurbağ Mahallesi 3 parselin etrafı İzmit Belediyesinin öz kaynakları ile kapatıldı, 2009 yılında kurtarma kazısı yapılan ve içerisinde çokça kültür varlığı bulunan alan içine dahil edildi ve koruma altına alındı” dedi.

“İKİNCİ BİR EFES OLMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK”

Binlerce yıllık tarihi olan, imparatorluklara başkentlik yapan, ünü tüm Avrupa tarafından kabul edilen İzmit isminin bundan sonra da layıkıyla yerini alabilmesini istediğini sözlerine ekleyen Başkan Hürriyet, “3 bin yıllık tarihi olan hoşgörünün başkenti İzmit'i bir yaşam merkezine dönüşmesi için çalışıyoruz. Tabii ki bahsettiğim çalışma çok uzun soluklu ve istikrar isteyen bir süreç ama bir yerinden tutulması gereken bir çalışma. Bu konunun başlangıcını yapmak bile bizim için çok önemli. İzmit'in ikinci bir Efes olmaması için hiçbir neden yok. Bizim bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Şimdi oluşturduğumuz protokolle ilgili olarak Bakanlık'tan gelecek cevabı bekleyeceğiz” diye konuştu.