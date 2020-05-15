İklim aktivisti Greta Thunberg, Pearl Jam’in ‘Retrograde’ şarkısının klibinde falcı oldu
Pearl Jam, ‘Gigaton’ albümünde yer alan ve iklim krizine dikkat çeken ‘Retrograde’ şarkısına animasyon klip çekti. Çekilen klibin sürpriz ismi ise iklim aktivisti Greta Thunberg oldu.
Videoda, bir kişinin falcıya gittiği ve ‘sihirli küreyi' eline aldığında büyük şehirlerinin sular altında kalması gibi aşırı iklim olaylarının yaşandığını görmesi anlatılıyor. Üzerinde Pearl Jam’in üyelerinin resminin bulunduğu tarot kartları da dağılıyor. Videonun ortalarında falcının Greta olduğu ortaya çıkıyor.