İklim aktivistleri ellerini yine tarihi esere yapıştırdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri’ye gelen iki iklim aktivisti, ellerini sürdükleri yapıştırıcı ile John Constable’ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain’in (Saman Arabası) çerçevesine yapıştırdı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir galeri daha iklim aktivisti grup Just Stop Oil'in hedefi oldu. Ulusal Galeri'ye gelen iki iklim aktivisti, ellerini sürdükleri yapıştırıcı ile John Constable'ın 1821 tarihli eseri The Hay Wain'in (Saman Arabası) çerçevesine yapıştırdı.

Just Stop Oil, üyesi 21 yaşındaki Louis McKechnie ve yanındaki kız arkadaşının 30 Haziran'da Courtauld Gallery’de yaptıkları benzer bir eyleme imza atan aktivistler, The Hay Wain tablosunun üzerine ise yanlarında getirdikleri ve 3 parçadan oluşan “Geleceğin Kıyamet Vizyonu” adını verdikleri resmi yapıştırdı.

Kendisini bir sanatsever olarak tanımlayan Lazarus, “Sanat önemlidir, gelecek nesiller görsün, ama yemek olmayınca sanatın ne anlamı var? Su yokken sanat ne işe yarar? Milyarlarca insan acı ve ıstırap içindeyken sanat ne işe yarar? Felakete giden yolu gösteren The Hay Wain’in yeniden tasarlanmış bir versiyonunu yapıştırdık” dedi.

AKTİVİSTLER TUTUKLANDI

Eylemin başlaması ile galerideki ziyaretçiler dışarı çıkarılırken, yaklaşık 3 saatin ardından 22 yaşındaki müzik öğrencisi Eben Lazarus ve 23 yaşındaki psikoloji öğrencisi Hannah Hunt güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

TABLODA BOZULMALAR TESPİT EDİLDİ

Ulusal Galeri’deki en popüler tablolardan biri olan The Hay Wain'in, eylem sonrası duvardan kaldırıldığı aktarılarak, çerçevesinde küçük bir hasar olduğu ve “resmin vernik yüzeyinde bazı bozulmalar” tespit edildiği aktarıldı. Tablonun yapılan incelemenin ardından yeniden sergilenmeye başlayacağı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE SANAT ESERLERİNİ HEDEF ALMIŞLARDI

Öte yandan Londra'daki Courtauld Gallery’deki Van Gogh sergisine gelen Just Stop Oil aktivistleri McKechnie ve kız arkadaşı, 30 Haziran'da ellerini yapıştırıcı ile Van Gogh'un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırmıştı. (İHA)