İklim krizine karşı harekete geçti

‘Uyan Anne, Uyan Baba’ adlı şarkısıyla iklim değişikliğine dikkat çeken Nil Karaibrahimgil, “Bu, şarkıdan çok bir çağrı… Çocuklarımızın geleceği için acilen bir şeyler yapmalıyız” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Nil Karaibrahimgil'in Yuvam Dünya Derneği için yazıp söylediği, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın seslendirdiği ‘Uyan Anne, Uyan Baba' şarkısı kamuoyuna tanıtıldı. Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Yuvam Dünya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik ile müziğin ve sanatın gücüyle iklim krizine karşı hepimizin farkındalığının artması hedeflendi.

“Aciliyetin farkındayız”

İklim krizinin çok uzak olmadığına dikkat çeken Kıvılcım Pınar Kocabıyık, acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “İklim krizinin pratik varlığını ilk hisseden ve bu krizin önüne geçebilecek gerekli önlemleri alabilecek ilk nesiliz. Dolayısıyla sorumluluğumuz çok büyük. Bu aciliyetin ve sorumluluğun farkındayız ve zaten bunun için yola koyulduk. Nil Karaibrahimgil'in seslendirdiği Uyan Anne, Uyan Baba, bu anlamda bir şarkıdan çok bir çağrı niteliğinde. Umarım müziğin gücünün, sözün isyanıyla birleştiği bu çalışma, iklim krizine karşı büyük ses olur.”

“Söylerken ağladım”

Uyan Anne, Uyan Baba şarkısını yazan ve seslendiren Nil Karaibrahimgil, “Bu şarkıyı 2050 yılında çocukların elma bulamayacağını duyduğum gün yazdım. İki yıl önceydi. Karlı bir dağ kasabasındaydım, korona yeni başlıyordu. Koronayı da iklim krizi gibi ciddiye almıyorduk. Şarkıyı ukuleleyle, yatağın kenarında kaydettim. Söylerken ağladım. Benim de küçücük bir oğlum vardı ve dünyanın geleceği iyi değildi. Yok sayamayacağım kadar büyük bir aciliyetin ve sorumluluğun şarkısı ‘uyan anne'. Bir çığlık… Yakın arkadaşım Kıvılcım Kocabıyık'la, Yuvam Dünya derneğini kurmuştuk. ‘Uyan Anne, Uyan Baba' onun şarkısı olsun istedik. Hem çığlığını atsın herkesi uyandırsın hem de Yuvam Dünya'nın çalışmaları destek görsün istedik” dedi.

“Uyanmamız lazım”

İklim kriziyle ilgili durumu değerlendiren Prof. Dr. Levent Kurnaz da şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz şu anda Dolar ve Euro'nun yükselmesini konuşuyoruz ama öbür tarafta suyumuz kalmayabilir. Dünya çok kötü bir yana doğru gidiyor. Yiyecek yemeğimiz kalmıyor. Ekmek fiyatlarını görüyorsunuz. Şu anda buğdayı yurt dışından ithal ettiğimiz için fiyatlar artıyor ama neden Türkiye'de üretemiyoruz diye sormamız lazım. Amerika'da son yaşanan fırtınada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğine tanık olduk. Bu tür doğal afetler Türkiye'de de olabilir. Bugün uyanmak, farkında olmak gerekiyor. Su çok kıymetli bir kaynak. Fakat biz Türkiye'de bu kaynağı çok dikkatsiz kullanıyoruz. Uyanmamız lazım. Hem annelerin hem babaların uyanması lazım.”