İkonik karakterle hafızalara kazınmıştı: Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

ABD'de bir döneme damga vuran Pee-wee Herman karakterini canlandırarak şöhret olan Paul Reubens yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li aktör Paul Reubens’in dün yaşamını yitirdiği açıklandı…

Pee-wee Herman isimli gri takım elbise ve kırmızı papyon takan karakteri canlandırarak şöhrete kavuşan ve hem çocukları hem de yetişkinleri eğlendiren Reubens’in 70 yaşında yaşama veda ettiği duyuruldu.

Kişisel Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada Reubens’in bir süredir kanserle mücadele ettiği de belirtildi. Açıklamada, “Yetenekli bir oyuncu olan Paul Reubens, her zaman komedi dünyasında yaşayacaktır. Kalbimiz sevgili dostumuz ve akıllara kazınan bir karakterin yanında” denildi.

Reubens’in ölmeden önce bir mesaj yazdığı da ortaya çıktı. Mesajda Reubens, son 6 yıldır kanserle mücadele ettiğini ve bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmadığı için üzgün olduğunu söylerken, “Ben her zaman arkadaşlarımın, hayranlarımın ve destekçilerimin sevgisini ve saygısını hissettim. Hepinizi seviyorum ve sizin için sanat yapmaktan çok keyif aldım” dedi.

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