İkonik pop yıldızı Madonna da NFT dünyasına katıldı

İkonik pop yıldızı Madonna, annelikle ilgili dijital video dizisi için yeni bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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63 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Madonna, Beeple olarak bilinen dijital sanatçı Mike Winkelmann ile yaklaşan işbirliğini tanıtmak için dikkat çekici bir fotoğraf çekimi yayınladı.

Daily Mail’in haberine göre, ikilinin oluşturdukları yeni NFT (takas edilemez jeton) projesi, bir yıllık bir işbirliğinin sonucu. “Yaratılışın Anası” olarak adlandırılan eser, üç farklı hayır kurumuna da fayda sağlayacak.



11 Mayıs’ta piyasaya sürülecek olan koleksiyon, Madonna’nın flora ve teknolojiyi doğurduğunu gösteren üç dijital video içeriyor.

“YARATICILIĞI DOĞURUYORUM”

Yeni projesi hakkında açıklama yapan Madonna, “Her videonun açılışı aslında benim doğum yapmam. İster kıyamet sonrası bir şehirdeki bir tankta doğum yapıyorum ister çok steril bir hastane yatağında. Aslında kadınların eskiden beri yaptıklarını yapıyorum ama daha varoluşsal bir düzeyde sanat ve yaratıcılığı doğuruyorum” dedi.

Yeni NFT projesi, Madonna’nın, “Finally Enough Love: 50 Number Ones” isimli 50 parçadan oluşan yeni bir remix albümünü piyasaya sürmeye hazırlandığı sırada geliyor. Ünlü isim, kariyeri boyunca yayınladığı şarkılardan oluşan derlemeyle bir anlamda dönüm noktasını da kutlayacak.

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