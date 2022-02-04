İKSV 50. yaşını kutluyor

Kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), bu yıl 50. yaşını kutluyor.

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Yolculuğuna İstanbul Festivali'yle başlayan vakıf, aradan geçen 50 yılda güncel ve klasik müzik, sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında düzenlediği binlerce etkinlikte on iki milyonu aşkın izleyiciyi ağırladı. Türkiye'de festival ve bienal olgusunun yerleşmesine katkıda bulunan İKSV, 50. yılını 5 Haziran Pazar akşamı İstanbul'un farklı parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştireceği konserlerle kutlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserler tüm İstanbulluların katılımına açık olacak. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 50. yılını kutlayan İKSV'nin geleceğe yönelik planlarına dair “Önümüzdeki dönemde en önemli odak noktamız yarının kültür ve sanatının yeşermesi için gerekli ortamı yaratmak olacak” dedi.