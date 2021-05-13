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İKSV’den bayramlık seyirlik öneriler

40. İstanbul Film Festivali Mayıs Seçkisi, uluslararası festivallerin merakla beklenen filmlerini bayram sonuna dek evinize getiriyor. 

Güncellenme: 13:44, 13/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
İKSV’den bayramlık seyirlik öneriler

40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmaları filmleri çevrimiçi gösterime açılıyor
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmaları filmleri 20-30 Mayıs arasında çevrimiçi gösterime açılıyor. Filmler 3'er gün gösterimde kalacak.

Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması filmlerinin biletleri 17 Mayıs Pazartesi 10.30'da indirimli ön satışların ardından, 18 Mayıs 10.30'da genel satışa açılıyor.

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