İKSV’den bayramlık seyirlik öneriler

40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmaları filmleri çevrimiçi gösterime açılıyor

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmaları filmleri 20-30 Mayıs arasında çevrimiçi gösterime açılıyor. Filmler 3'er gün gösterimde kalacak.

Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması filmlerinin biletleri 17 Mayıs Pazartesi 10.30'da indirimli ön satışların ardından, 18 Mayıs 10.30'da genel satışa açılıyor.