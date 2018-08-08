İKSV’den ‘Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) desteği, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, yaptıkları projelerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunulacak.

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Ödül, genç tiyatroculara, sahneleyecekleri bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere 15 bin Amerikan doları değerinde destek sağlayacak. Ödüle layık görülen proje, İstanbul Tiyatro Festivali programında yer almaya da hak kazanacak. Gülriz Sururi başkanlığındaki Seçiciler Kurulu, her yıl sezon boyunca farklı mekânlarda sahnelenen projeleri değerlendirerek ödül verilecek tiyatro topluluğunu ya da kişiyi belirleyecek. Seçici Kurulda, oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem yer alıyor. 2018 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün sahibi Ekim ayında açıklanacak.

İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin adına verilecek Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü aracılığıyla, genç tiyatro topluluklarını destekleyerek, Türkiye'de sahne sanatları alanında yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.