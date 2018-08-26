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Il Divo, İstanbul yolunda… “Türkiye’de herkes sevgi dolu”
Il Divo, İstanbul yolunda… “Türkiye’de herkes sevgi dolu”
Klasik eserlere getirdikleri özgün yorumlarla fenomene dönüşen, dört tutku dolu sesten oluşan Il Divo, son albümleri 'Timeless'ın dünya turnesi kapsamında 6 yıl aradan sonra Türkiye'de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Piu Entertainment organizasyonu ile 14 Eylül'de Volkswagen Arena'da sahneye çıkmaya hazırlanan, İspanyol Carlos Marin, İsviçre'li Urs Buhler, Fransız Sebastien Izambard ve ABD'li David Miller'dan oluşan grup, konser öncesinde sozcu.com.tr'ye konuştu.
Sercan MERİÇ
Kültür Sanat 26 Ağustos 2018 - 07:00

Uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye'ye geliyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?
Tekrar geleceğimiz, tarihinizi ve kültürünüzü tekrar yakından görebileceğimiz için çok heyecanlıyız. Fakat oradaki sevenlerimizle buluşacağımız için daha heyecanlıyız. Bizi tüm dünyada takip ediyorlar ve takipçilerimiz tıpkı bizim gibi Türkiye’ye geleceğimiz için çok mutlular.

Yeni albümünüz Timeless nasıl hazırlandı?
Yeni albüm, 30’lardan 2016’ya dek, en iyi şarkılardan oluşuyor. Böyle bir albüm yapmak istedik, böylece yaşça eski jenerasyonu temsil eden dinleyicilere de Adele’den ‘Hello’ ya da ‘Smile’ gibi şarkılarla ulaşabileceğiz. Bu albüm için, geçmişte Alberto olarak adlandırdığımız bir kayıt üreticisini seçtik.

Konsere nasıl hazırlandınız?
Meksika'da prova yaptık, yönetmenimiz Zenon ile çok yakın çalıştık ve tüm ekip ve dansçılarla biraz daha eğlenceye yönelik çalıştık. Durmaksızın ve uzun saatler boyu çalıştık.

ildivo

Soldan sağa: Urs Buhler, Carlos Marin, David Miller ve Sébastien Izambard

“TÜRKLER SOSYAL MEDYADA İNANILMAZLAR”

Türk dinleyicileriniz için hazırladığınız sürprizleriniz var mı?
Sürpriz olacağı için bunu asla bilmeyeceksiniz. Türkiye’de herkesin ne kadar sevgi dolu olduğunu hatırlıyoruz. Türkiye'de ciddi bir dinleyici kitlemiz var ve sosyal medyada inanılmazlar. Daha önce tanıştıklarımızdan çok daha iyiler.

Başa gidersek, 4 farklı ülkeden 4 şarkıcı nasıl bir araya geldi?
15 yıl önce bir TV şovunda tanıştık. Grup olarak bir araya gelmemiz 4 yıldan fazla bir süre aldı. Grubu oluşturduktan sonra Londra'ya gittik ve ilk albümü kaydetmeye başladık.

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Son güncelleme: 16:07 - 25.08.2018
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