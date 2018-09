Il Divo’dan Türk bayrağı sürprizi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Klasik eserlere getirdikleri özgün yorumlarla tanınan ve dört solistten oluşan Il Divo, geçtiğimiz gece Volkswagen Arena’da sahnedeydi. Piu Entertainment Organiasyonu ile bir ışık şöleni içinde sahneye çıkan Il Divo, orkestrası ve modern danstan baleye geniş bir koreografisiyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Sahnede 15. yıllarını kutlayan grup İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 4 dilde şarkılar seslendirdi. ‘My Way’, ‘My Heart Will Go On’, ‘Love Me Tender’, ‘Unforgottable’ gibi unutulmaz eserleri seslendiren, seyircilerin ayakta yoğun alkışına kayıtsız kalamayan Il Dıvo, konserin sonunda Türk bayrağı açarak seyircileri selamladı ve uzun süre ayakta alkışlandı.

Esprileriyle, salonu dolduran 5 bin kişiyi kahkahalarla güldüren grup üyeleri, bir kez daha İstanbul’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.