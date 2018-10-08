İlber Ortaylı’dan Bakanlık danışmanlığıyla ilgili ilk açıklama

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un danışmanı olmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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İlber Ortaylı, Hürriyet’teki köşesinde Kültür ve Turizm Bakanı’nın danışmanı olması ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bağışlamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ortaylı, konuyla ilgili yazısı şöyleydi:

“DEVLETLE PAYLAŞMAYA DEVAM

ABD'deki Library of Congress'e kitap verecek halim olmadığına göre tüm halkımızın yararlanacağı Cumhurbaşkanlığı Merkez Kütüphanesi'nin İstanbul şubesine hiçbir karşılık beklemeden, yurtdışından bavul bavul taşıdığım, 50 yıldır biriktirdiğim, birçoğu nadir olan kitapları bağışladım. Bir ilavede daha bulunayım, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı'ya danışmanlık yaptım. Memuriyet ve maaş söz konusu değil, devletle her zaman bildiğimi paylaşmaya devam edeceğim.”