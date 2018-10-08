Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İlber Ortaylı’dan Bakanlık danışmanlığıyla ilgili ilk açıklama
İlber Ortaylı’dan Bakanlık danışmanlığıyla ilgili ilk açıklama
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un danışmanı olmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Kültür Sanat 8 Ekim 2018 - 11:01

İlber Ortaylı, Hürriyet’teki köşesinde Kültür ve Turizm Bakanı’nın danışmanı olması ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bağışlamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ortaylı, konuyla ilgili yazısı şöyleydi:

“DEVLETLE PAYLAŞMAYA DEVAM

ABD'deki Library of Congress'e kitap verecek halim olmadığına göre tüm halkımızın yararlanacağı Cumhurbaşkanlığı Merkez Kütüphanesi'nin İstanbul şubesine hiçbir karşılık beklemeden, yurtdışından bavul bavul taşıdığım, 50 yıldır biriktirdiğim, birçoğu nadir olan kitapları bağışladım. Bir ilavede daha bulunayım, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı'ya danışmanlık yaptım. Memuriyet ve maaş söz konusu değil, devletle her zaman bildiğimi paylaşmaya devam edeceğim.”

İLGİLİ HABERProf. Dr. İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

İLGİLİ HABERİlber Ortaylı'dan Cumhurbaşkanlığına büyük jest

Son güncelleme: 11:03 - 08.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler