‘İlelebet… Bir Atatürk Hikayesi’ Kanada yolunda

Biraderler Yapım’ın yeni oyunu “İlelebet… Bir Atatürk Hikayesi” Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aklından ve kalbinden geçenlere insani bir dille ve gözle bakıyor. Oyun, Kasım ayında Kanada'da perde açacak.

20. yüzyılın yokluk zamanlarında doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını söylediği zamanlardan, günümüz dünya koşullarında neler olabileceğine dair öngörülerine kadar Mustafa Kemal'in düşündüklerini sahneye taşıyan oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni ve Dramaturg Hilmi Zafer Şahin kaleme aldı. Yönetmenlik koltuğunda ise Arda Aydın oturdu.

Oyunda, 1924-1933 yılları arasında yapılan devrimler, değişim ve dönüşümlerin yaşandığı dokuz yıllık dönem ele alınıyor. Bu tarih aralığından öncesi ve sonrası çok fazla kaleme alınmış ancak bu ülkenin, şu an temelinde bulunan en sağlam betonların atıldığı, 1924-1933 yılları arasında yaşanan ve anlatılmamış hikayeler var.

TEK KİŞİLİK BÜYÜK PRODÜKSİYON

İlelebet'in kostüm tasarımını modacı Arzu Kaprol üstlendi. Sahne tasarımı Serna Arıcılar, ışık tasarımı Murat Selçuk'a ait oyunun müzikleri başarılı besteci Orçun Tekelioğlu'na emanet. Türkiye'de Atatürk'e dair yapılmış tek kişilik en büyük prodüksiyon olan “İlelebet… Bir Atatürk Hikayesi” 8 Kasım'da Montreal'de Vainer College'da, 10 Kasım'da da Toronto'da Isabel Bader Theatre'da sahnelenecek.