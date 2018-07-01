İlham kaynağım halk ozanları

Başarılı caz sanatçısı Şenay Lambaoğlu, dördüncü albümü ‘Rüyalarıma Gir’ ile popüler müzik alanında da başarılı vokalini ortaya koydu. Albümdeki tüm şarkılar Lambaoğlu’na ait. Hareketli melodilerle bezeli ‘Rüyama Gir’i konuştuğumuz Lambaoğlu, caz ve pop müziği nasıl harmanladığını anlattı.

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– ‘Rüyalarıma Gir'de tüm söz ve müzikler size ait… Nasıl üretildi bu eserler?

‘Rüyalarıma Gir' albümündeki şarkılar zaman içerisinde oluştu. Daha önceki albümlerde de benzer bir süreçten geçmiştim. Yaşayıp gördüğüm, biriktirdiğim şeyler bir süre sonra şarkılarımın izdüşümünü oluşturuyor.

– Siz önceki albümlerinizde halk ozanlarından da çokça faydalanan bir insandınız. Bu albüm ise biraz daha ‘kent' temalı… Kente dair nelerden etkilendiniz?

Coğrafyamızda yetişmiş halk ozanları benim ilham kaynağım, tek kılavuzum. Yaşadıkları dönemi anlamak, şarkılarda buluşmak ve zamanı aşan duyguları paylaşmak; onlarla beslenmek her zaman çok kıymetli oldu. Yaşadığım dönemi, bir kentli olarak müziğime taşımak kaçınılmaz. İlk iki albümde de şehirli bir kadının penceresinden anlatıyordum şarkılarımı. ‘Rüyalarıma Gir'de ise yine aynı duyarlılık içinde şehrimi şarkılarımın içine kattım. Yaşadığım şehrin güzel ve çirkin yüzünü de seviyorum.

– ‘Rüyama Gir', alternatif pop albümü ama yine caz esintiler var. Bu değişimin nedeni ne?

Hayattan aldığım tat değişiyor, koku değişiyor ve ben de değişiyorum. Kendi yolculuğumda çizdiğim sınırların dışına taşarak, yeni şeyler deneyerek farklı sesler duyurarak devam etmeye çok ihtiyacım vardı. Bu değişimi öncesinde yaptıklarımın üzerine bişeyler ekleyerek yani caz müziğinin zenginliğini daha değişik renk ve dokularla beslemek istedim. Kategorilerin içine sıkışıp kalmadan anlatmak istediklerimi daha yalın bir şekilde sunmalıydım. Sanırım bunu da başardım. Su gibi akan bir müzik çıktı ortaya…

AŞKIN VERDİĞİ DELİRME HALİ GEÇİCİ

– Albümde Günaydın Ülkem şarkısı dikkat çekici. “Günaydın gözün aydın ülkem/İyi haberler almalıyım artık senden” sözleri politik mi?

Şarkılarımı yazarken ne için yazdığımın hiçbir önemi yok. Bunun üzerine konuşmanın dinleyicileri şarkılara yabancılaştıracağını düşünüyorum. Herkes kendi nasıl hayal ediyorsa öyle anlamalı.

– Nasıl bir ülkeye uyanmak istersiniz?

Ülkemde güzel haberlerle dolu sabahlara uyanmak rüya değil. Çocukların ve kadınların öldürülmediği, özgürlüklerin korunduğu, barış ve kardeşlik ortamında yaşamayı hayal ediyorum.