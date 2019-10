İlham veren gitaris Al Di Meola geliyor

Al Di Meola, Berklee Müzik Okulu’nu bitirdikten sonra 1974 yılında Chick Corea’nın ünlü füzyon grubu Return to Forever’a katıldı ve 1976’ya kadar grupla çaldı. Farklı stillerdeki hakimiyetiyle müzik sahnesinde ölümsüzleşen Al Di Meola’nın esas uzmanlık alanı ise Latin etkili caz füzyon çalışmalarıydı. Meola, Guitar Player Dergisi okuyucuları tarafından bugüne dek dört kez “En İyi Caz Gitaristi” seçildi. Al Di Meola, ilk solo albümü Land of the Midnight Sun’da teknik hakimiyeti, aşırı hızlı, kompleks gitar soloları ve besteleriyle dikkat çekti; bir taraftan da Akdeniz kültürü ve flamenko gibi tarzlara güncel bir yaklaşım sundu. John McLaughlin ve Paco De Lucia’yla birlikte kaydettiği albümü Friday Night in San Francisco’da akustik hakimiyeti ön plandaydı. 1980 yılında yakın arkadaşı olan bir diğer efsanevi gitarist Carlos Santana ile birlikte turneye çıktı.



Elektronik dokunuşlu akustik albümü Cielo e Terra’da yeni ufuklar açtı. 2013 yılında yayınlanan All Your Life: A Tribute to the Beatles albümüyle kendisine en fazla ilhamı veren The Beatles’a saygılarını sundu. Bu albümü, The Beatles’ın da kariyeri için büyük öneme sahip olan, bu yıl 50. yaşını kutlayan albümlerine ismini veren Abbey Road’da kaydetti. Son olarak geçtiğimiz yıl Opus isimli albümünü yayınladı. Modern Latin müziğinin caz, caz füzyon ve dünya müziğiyle kucaklaştığı zengin müzik dünyasıyla üretkenlikte hiçbir zaman sınır tanımadı. Bir yanda kendi besteleri, bir yanda efsanevi grup The Beatles’ın şarkıları, bir yanda ise Arjantinli tango üstadı Astor Piazzolla’nın şarkıları…

21 Kasım’da dinleyicileri şimdiye kadarki Al Di Meola Türkiye konserlerinden oldukça farklı, akustik bir tecrübe bekliyor.

Konserde Al Di Meola’ya piyanoda Kemuel Roig, akordiyonda Fausto Beccalossi, perküsyonda Sergio Sergio Martínez eşlik edecek.