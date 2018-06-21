İlhan Erşahin’den yeni albüm

İlhan Erşahin’in “Istanbul Sessions” projesi ile dördüncü stüdyo albümü “Solar Plexus”, zamanlar, mekanlar ve boyutlar arası bir yolculuk sunuyor. İlhan Erşahin, Alp Ersönmez, Turgut Alp Bekoğlu ve İzzet Kızıl’dan oluşan Istanbul Sessions’a bu albümde Erik Truffaz, Dave Harrington, Nils Petter Molvaer, İbrahim Maalouf, Mauro Refosco, Brandon Lewis, Arto Tunçboyacıyan ve Kenny Wollesen’den oluşan efsane bir kadro eşlik ediyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yapımcılığını her projesinde müzikal yaratıcılığının yeni bir boyutunu keşfettiğimiz İlhan Erşahin'in ve Nicolas Jaar ile ortak projesi Darkside'da karanlık caz sound'unu geniş kitlelere ulaştırmış olan Dave Harrington'ın üstlendiği “Solar Plexus” albümü, 10 şarkıdan oluşuyor. Erşahin-Harrington buluşmasının meyvesi olan “Solar Plexus”, geçmişe saplanmamış, gelecek için tasalanmayan, yaratıcı gücünü “şimdinin müziğine” odaklayan bir albüm olarak dikkatleri çekiyor.

Yıllardır kulübü ve plak şirketi Nublu ile Amerikan basını tarafından “New York yeraltı sahnesinin öncülerinden biri” olarak anılan İlhan Erşahin, New York enerjisini tüm dünyaya taşıyor. Erşahin, 2008'den bu yana, Istanbul Sessions projesi ile İstanbul'dan New York'a, Paris’ten Rio'ya, Londra’dan Cape Town'a kadar çıktığı tüm sahnelerde sergilediği heyecan verici ve türler ötesi performanslar ile müzikseverleri büyülüyor.