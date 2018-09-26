İlhan İrem: Asla umutsuzluğa kapılmıyor ve sahayı terk etmeyi düşünmüyorum

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Andante Dergisi’nden Michael Kuyucu’ya bir söyleşi veren Türk müziğinin duayen ismi İlham İrem, önümüzdeki yıl tekrar konser maratonuna başlayacağını, değişik şehirlerde konserler vermek istediğini söyleyerek, “İlhan İrem'in yarım asırdır düzenin tümden dışında olması, her dönemde sistemin çarklarını yürütenlerin hoşuna gitmiyor. Şarkıların ve seyircinin gücüyle bunları aşıyoruz. Son dönemde ise genel olarak sanata ve kültüre büyük bir sağırlık var” dedi.

‘SAHAYI TERK ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Bugünün müzik endüstrisiyle ilgili, “Birkaç istisna dışında, bir Orta Doğu ülkesinin tekdüze külüstürlüğünde” diyen İrem, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yarım yüzyıldır bütün eserlerimi bitirme tezi hassasiyetiyle hazırlıyorum. Bir gün bile ucuzluk yollarına sapmadım.

Bugün gelinen noktada, Ortadoğu hırpaniliğinin kara bir bulut gibi ülkenin atmosferine çökmesi soluğumu kesiyor. Cehalet, pislik, duyarsızlık, gürültü, sonuna kadar açık hoparlörler, sanata, çağdaş olana sağırlık… Asla umutsuzluğa kapılmıyor ve sahayı terk etmeyi düşünmüyorum. Ama yaratmak için daha sessiz ve huzurlu diyarlar arıyorum.”