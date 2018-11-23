İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söyledi

İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söyledi

Düzce'de, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte ünlü sanatçılar İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için seslendirdi.

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Düzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın katılımıyla konser düzenlendi. Sevilen şarkılarını öğretmenler için söyleyen İlhan Şeşen, sık sık şarkılarına öğretmenlerin eşlik etmesini sağladı. Öğretmenler hep bir ağızdan İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’a eşlik etti.

“SİZİNLE EĞLENMEYE GELDİK”



Konserde ‘Çoğunuz öğretmen misiniz?’ sorusuna ‘Evet’ cevabı alan İlhan Şeşen, espri yaparak “Biz öğretmenlerden çocukluğumuzdan beri korkarız. Sizinle eğlenmeye geldik. Bize inanın, inanmazsanız da bize ne?” diyerek gülüşmelere neden oldu.

(DHA)