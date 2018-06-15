İlk kadın süper kahraman filminin müzikleri de bir kadına emanet

İlk kadın süper kahraman filminin müzikleri de bir kadına emanet

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Kadın senaristlerin kaleminden çıkan ve ilk kadın süper kahraman filmi olma özelliği taşıyan Captain Marvel’da bir ilk de film müzikleriyle gerçekleşecek. Marvel'ın sinematik evreni için ilk defa bir filmin müzikleri kadına emanet edilecek. O kadın da Türk besteci Pınar Toprak olacak…

Toprak, daha önce Krypton, Justice League ve popüler video oyunu Fortnite için beste yaptı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck’in üstlendiği Captain Marvel'ın çekimleri başladı. Filmin başrolünde Brie Larson yer alıyor. Filmde Jude Law, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Annette Bening, Djimon Hounsou, Lee Pace, Clark Gregg ve Samuel L. Jackson da yer alıyor.

Carol Danvers'ın, dünya iki yabancı ırk arasında galaktik bir savaşın ortasındayken evrenin en güçlü kahramanı haline gelmesini ele alan film, 8 Mart 2019'da vizyona girecek.