İlk kez yönetmenlik koltuğunda

Ali Tanrıverdi, gençlik komedisi olan Amacı Olmayan Grup isimli film için yönetmenlik koltuğuna oturdu. Filmin çekimleri Eylül ayında başlayacak. Filmin yapımcılığını Çakallarla Dans filminin de yönetmenliğini üstlenen Murat Şeker üstlenecek.

İkili, filmin senaryosunu birlikte kaleme aldı. Filmin kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin ve Hülya Gülşen gibi isimler yer alıyor. Film, internetin sosyal ilişkilere etkisini eğlenceli bir dille anlatacak.