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İlk kez yönetmenlik koltuğunda
İlk kez yönetmenlik koltuğunda
Çakallarla Dans serisinin senaristi Ali Tanrıverdi, ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu.
Kültür Sanat 10 Ağustos 2019 - 12:55

Ali Tanrıverdi, gençlik komedisi olan Amacı Olmayan Grup isimli film için yönetmenlik koltuğuna oturdu. Filmin çekimleri Eylül ayında başlayacak. Filmin yapımcılığını Çakallarla Dans filminin de yönetmenliğini üstlenen Murat Şeker üstlenecek.

İkili, filmin senaryosunu birlikte kaleme aldı. Filmin kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin ve Hülya Gülşen gibi isimler yer alıyor. Film, internetin sosyal ilişkilere etkisini eğlenceli bir dille anlatacak.

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