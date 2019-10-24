İlk Kültür Bakanımız Talat Sait Halman’ın 7 tonluk arşivi emin ellerde

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan ve dünya edebiyatından yaptığı çevirilerle Türk literatürüne büyük katkı sağlayan şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi Talât Sait Halman’ın kızı Defne Halman tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlanan arşivi, gerçekleştirilen bir konferans ile tanıtıldı. Halman’ın Amerika ve Ankara’dan 400’ü aşkın kolide taşınarak İstanbul’a getirilen 7 tonluk arşivi; barındırdığı kıymetli kitaplar, makaleler, mektuplar ve yazılı eserlerle araştırmacı ve akademisyenler için çok değerli bir kaynak oluşturacak.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonuna katılan; Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi Talât Sait Halman'ın çok kıymetli arşivi, Dragos Kampüs'te gerçekleştirilen bir konferans ile tanıtıldı. Halman'ın kızı Defne Halman ve Dr. Jayne Warner tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bağışlanan arşivin barındırdığı kıymetli eserler hakkında, katılımcılara bilgi verildi. Konferansta, Talât Sait Halman'la 40 yıl birlikte çalışan Dr. Jayne Warner'ın yanı sıra, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Akarlı birer konuşma yaptılar.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Çelikcan, “Kütüphanemizin arşivini çok önemli bir koleksiyon ile zenginleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halman çok başarılı bir diplomat, siyasetçi ve akademisyen olmasının yanı sıra aynı zamanda çok değerli bir çevirmen, yazar ve şairdi. Yunus Emre'yi İngilizceye, Shakespeare'i ise Türkçeye çevirerek Türk edebiyatına büyük katkı sağladı. İçerisinde yaklaşık 7 tonluk kitap barındıran bu arşivin üniversitemize kazandırılması bizim için uzun bir yoldu ancak sonunda başardık” dedi.

4 FARKLI YERDEN 400 KOLİ GETİRİLDİ

Dr. Warner, Halman'ın arşivi hakkında şu bilgileri verdi: “Halman'ın arşivini, Amerika'nın 4 farklı lokasyonundan 400'ü aşkın koliyle İstanbul'a getirdik. Ayrıca Ankara'daki arşivini de buraya taşıdık. Halman'ın koleksiyonunun büyük bir bölümünü; 80 kitaptan oluşan kendi yazdığı eserleri, makaleleri, kitap eleştirileri, şiirleri, ders notları ve Türk gazetelerinde yayınlanan binlerce köşe yazısı oluşturuyor. Koleksiyonda ayrıca çok kıymetli eserlerin yer aldığı 10 binden fazla kitap ve dergiden oluşan bir kütüphane de yer alıyor. Yanı sıra Halman'ın Türkiye'nin önemli yazarları, şairleri, sanatçıları ve devlet adamları ile yazışmaları, UNESCO Türkiye temsilcisi ve Kültür Bakanı olarak hizmet verdiği dönemde kazandığı ödülleri ve Kraliçe II. Elizabeth'ten aldığı “Knight Grand Cross” ödülü gibi 200'den fazla ödül bulunuyor. Halman'ın özel eşyalarını da kapsayan arşivde; masası, daktilosu, kol düğmeleri ve 700'den fazla kravatı da yer alıyor.”