İlk yardım nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ilk yardım’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ilk yardım'dır.
İLK YARDIM NE DEMEK:
1- Kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi işlem, sıhhi imdat.
2- Bu işlemin uygulandığı yer.
İLK YARDIM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “ilk yardım, ilkyardım” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ilk yardım şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
ilkyardım (Yanlış kullanım)
ilk yardım (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yaşanan sel felekatinden sonra ilk yardım ekipleri acil olarak bölgeye sevk edildi.”