“İlkel canlıların korkunç yorumları içimizi acıtıyor”

Ajandakolik’ten Nilüfer Türkoğlu’na konuşan Jülide Özçelik, yeni albümü Nefes’i anlattı. Önceki albümlere göre farklı bir albüm yaptıklarını söyleyen Özçelik, “Hepimiz daha da olgunlaştık. İlk iki albümün aynısı olmamalıydı, bu. 28 Şubat'ta Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde konserimiz olacak. Diğer konser tarihleri netleşince paylaşacağız” dedi.

‘CAZ DİNLEME ORANI YÜKSEK’

“Bugünlerde Türkiye'de caz dinleme oranının yüksek olduğunu söyleyebiliriz” diyen Özçelik, müzik türlerinin birbirleriyle etkileşim halinde olduğunu, festivallerin ve sosyal medyanın da buna katkı sağladığını söyledi.

‘KANINIZ DONAR’

Türkiye’deki kadına yönelik şiddetle ilgili de konuşan Özçelik, şöyle dedi: “Bu ülkede kadın, her daim şiddet gördü ve böyle giderse görmeye devam edecek. Her konuda herkesin sizinle ilgili bir yorumu vardır. Aslında herkes kendini eleştirmen olarak sosyal medyada var etme derdinde. Kadın, fiziksel şiddete maruz kaldığı gibi her türlü manevi şiddete de maruz kalmakta. Ardından da suçluları aklamak için insanlık dışı yorumlar yapılır. Kanınız donar. Meslek seçiminde, evlilikte, boşanmada ya da eş kaybı gibi durumlarda da herkesin bir yorumu vardır. İnsanlar size ne hissettiğinizi sormaz ve her zaman nasıl davranmanız gerektiğini söyler. Özgecan, Münevver, Şule hepsi öncelikle insan… Aileleri, sevenleri ve onları hiç tanımamış bizler, bu kadar kahrolurken bir de adaletsizlik ve empati yapamayan ilkel canlıların korkunç yorumları içimizi tekrar tekrar acıtıyor.”

Özçelik, son olarak Türkiye’yi çok sevdiğini ve yurtdışına taşınma gibi bir planı olmadığını sözlerine ekledi.