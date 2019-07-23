İlköğretim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ilköğretim’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

İlköğretim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ilköğretim’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘ilköğretim’dir. İlköğretim mi, ilk öğretim mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ilköğretim'dir.

İLKÖĞRETİM NE DEMEK: Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim, zorunlu öğrenim.

İLKÖĞRETİM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “ilköğretim mi, ilk öğretim mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ilköğretim şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

ilk öğretim (Yanlış kullanım)

ilköğretim (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İlköğretimde okula başlama yaşı değiştirildi.”