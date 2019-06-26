İllaki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘illaki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

İllaki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘illaki’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'illaki'dir. İllaki mi, illa ki mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘illaki’dir.

İLLAKİ NE DEMEK: Hangi durumda, hangi koşulda olursa olsun, kesin olarak, kesinlikle anlamına gelen bir zarftır.

İLLAKİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “illaki mi, illa ki mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı illaki şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

illa ki (Yanlış kullanım)

illaki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İllaki dedemlere gideceğim diye tutturdu!”