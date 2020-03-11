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İllüzyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre illüzyon mu, ilizyon mu, ilüzyon mu?
İllüzyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre illüzyon mu, ilizyon mu, ilüzyon mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘illüzyon’dur. İllüzyon mu, ilizyon mu, ilüzyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 11 Mart 2020 - 13:37

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘illüzyon'dur.

İLLÜZYON NE DEMEK:

1- Göz bağı.

2- Yanılsama.

İLLÜZYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin illüzyon mu, ilizyon mu, ilüzyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı illüzyon şeklinde olmalıdır.

ilizyon (Yanlış kullanım)
ilüzyon (Yanlış kullanım)
illüzyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çocuklar için illüzyon gösterisi yapacaklar.”

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