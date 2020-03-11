İllüzyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre illüzyon mu, ilizyon mu, ilüzyon mu?

İllüzyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre illüzyon mu, ilizyon mu, ilüzyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘illüzyon’dur. İllüzyon mu, ilizyon mu, ilüzyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...