Imagine Dragons İstanbul’u salladı

ABD'nin en önemli müzik gruplarından olan Imagine Dragons, dün ilk kez İstanbul'da sahne aldı. Sahnede Türk bayrağını öpen Imagine Dragons’un solisti Dan Reynolds "İlk kez Türkiye’ye geliyorum ama bunun son olacağını sanmıyorum, muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir burası" dedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Las Vegas kökenli Imagine Dragons, Istanbul Blue Night kapsamında BKM organizasyonuyla dün akşam KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. Konser alanı hıncahınç dolarken, ilk kez Türkiye'de konser veren Imagine Dragons'un solisti Dan Reynolds intronun ardından “İlk kez Türkiye'ye geliyorum ama bunun son olacağını sanmıyorum, muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir burası. İnanılmaz bir kültüre, şahane lezzetlere sahipsiniz. Sizi ve enerjinizi kalpten hissediyorum” dedi.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ



Sahneye uzatılan 2 Türk bayrağını alan Dan Reynolds, bayrakları öptükten sonra mikrofon ayağına yerleştirip önünde yere diz çöktü ve sahneyi öptü. Reynold'un bu hareketiyle konser alanındakiler yoğun bir alkış dalgası başlattı.

Dünya Turnesi “Evolve” kapsamında ilk kez sahne aldıkları İstanbul'da binlerce kişiye yaklaşık 2,5 saat boyunca eski ve yeni albümlerinden 18 şarkı seslendiren grup, kendileri için de bu konserin unutulmaz olduğunu söylediler.