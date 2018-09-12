İmam Abdullah Zaviyesi, yeni yerinde 300 tonluk minaresine de kavuştu

Batman'ın antik ilçesi Hasankeyf'te, Ilısu baraj gölü suları altında kalacak olan İmam Abdullah Zaviyesi'ne ait minare de bugün güneşin doğuşuyla birlikte yeni yerleşim birimine taşındı. 300 ton ağırlığındaki 13 metre yüksekliğe sahip minare, 80 tekerlekli özel platformla, 2 bin 400 metrelik mesafeye 2 saat 19 dakikada ulaştırıldı.

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Tarihi Hasankeyf´ten önceki gün taşınan İmam Abdullah Zaviyesi’nin minaresi de bugün saat 08.00’de taşınmaya başlandı. Taşıma işlemleri nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Zarar görmemesi amacıyla 80 tekerlekli özel platforma yerleştirilen minareyi taşıyan aracın, diğer eserlerin taşınmasına göre daha yavaş ilerlediği görüldü. Dicle Nehri kıyısı yakınlarındaki İmam Abdullah Zaviyesi’ne ait 13 metre yüksekliğindeki, 300 ton ağırlığındaki minare, yeni yerleşim yeri olan, 2 bin 400 metre uzaklıktaki kültür parka saat 10.19’da ulaştırıldı. Minarenin taşınması, yerli ve yabancı onlarca gazete ve ajans temsilcisi tarafından takip edildi. Çalışmaları Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ve DSİ yetkilileri de izledi.

Taşıma işini üstlenen Er-bu inşaat firmasından bir yetkili, “Tarihi eserin yüksekliği nedeniyle taşıma işleminin yavaş gerçekleştirdik. Ayrıca zaviyenin diğer eyvan ve müştemilat kısmını da büyük bir titizlikle taşıyoruz. Diğer bölümlerin taşınma işlemleri tamamlandıktan sonra zaviye yeni yerine yerleştirilecek” diye konuştu.



DÖRT ESER DAHA TAŞINACAK

Ilısu Barajı göleti altında kalacak olan antik kent Hasankeyf´te tarihi eserlerin taşınmasına devam edilecek. Bu yıl sonuna kadar; Kızlar, Süleyman Han Koç ve El-Rızık Camileri ile Orta Kapı’nın taşınacağı belirtildi. DSİ yetkilileri, Hasankeyf´te önemli mimari yapıların taşınacağını, bazılarının ise yerinde korunmasıyla ilgili işlemlerin devam ettiğini söyledi. Aynı yetkililer, Dicle Vadisi’nde yapılan dolguların ve aynı zamanda mağaraların korunup gelecek nesillere aktarılması için yamaç terası ve küçük saray yapılarıyla ilgili çalışmaların da tamamlandığını söyledi.



ÜÇÜ BİR ARADA İLK KEZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Taşınıp aynı yol üzerine yeni yerlerine yerleştirilen 3 tarihi eser, ilk kez drone ile birlikte görüntülendi. Sırasıyla taşınan Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi’nin Arkeopark’ta aynı yol üzerinde 100’er metre mesafelerle yerleştirildiği görüldü.

DHA