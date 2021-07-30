İmamoğlu: Yangınlarınedeniyle Hacı Bektaş Veli festivali ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Hacı Bektaşı Veli'nin 750. vefat yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinliğinin ertelendiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB, UNESCO’nun ilan ettiği Hacı Bektaşı Veli’yi anma yılı nedeniyle Yenikapı’da 3 günlük ‘Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ düzenleyeceğini açıklamıştı.

30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde 45 usta sanatçı ve 60’a yakın kurum İstanbullularla buluşacaktı. Festivalin ikinci gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacaktı. Ancak ardı ardına gelen orman yangını haberleri üzerine İBB anma etkinliğini ertelemeye karar verdi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Velinin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” dedi.