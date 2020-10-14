İmamoğlu oyun yasağını değerlendirdi: Devlet aklı, sudan ucuz bahaneler üretemez

İBB Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek İtalyan yazar Dario Fo'nun 'Yüzsüz' oyununun Kürtçe uyarlamasına getirilen yasak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkisini çekti. İmamoğlu, "Kırmızı bülten ile aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest. Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsü salgını nedeniyle gelirleri kesilen işletmelere destek vermek amacıyla belediyeye bağlı Şehir Tiyatroları sahnelerini, Ekim ayında özel tiyatrolara açtı.

Bu kapsamda, ‘Teatra Jiyana Nû’ (Yeni Yaşam Tiyatrosu) da Dario Fo’nun ‘Yüzsüz’ oyununu, ‘Bêrû’ adıyla Kürtçe olarak 13 Ekim’de Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde sahneleyecekti. Ancak kaymakamlık, perdenin açılmasına saatler kala oyunun yasaklandığını oyunculara bildirdi.

İstanbul Valiliği, oyunun “Kürtçe olması nedeniyle değil, terör örgütü propagandası yapılacağı” gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Gazeteciler, kentsel dönüşüm çalışmalarının olumsuz örnekleriyle tartışma konusu olan Kadıköy Fikirtepe’de incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na konu hakkındaki fikirlerini sordu.

“TERÖRİSTİ EKRANA ÇIKARMAK SERBEST”

Dario Fo’nun oyununun daha önce Devlet Tiyatroları’nca da sahneye konulduğunu hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Kırmızı bülten ile aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest. Hiçbir sorun yok. Ama Kürtçe oyun oynayan bir grubun, -ki defalarca oynamış- Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç.

* Yani böyle bir şey olmaz. Devlet aklı denen bir şey var. Devlet aklı, devleti yönetenlerin ortaya koyduğu bu akıldır. Yani o yönetenlerin orada ortaya koyduğu akıl, sudan ucuz bahaneler, geçersiz mesnetsiz bahaneler üretemez.

* O aklın, geçerli, akıllı, hukuka uygun ve kanunlara uygun bir şekilde hareket etme ve ortaya akıl koyma mecburiyetleri vardır. Çok üzülüyorum, sıkıntı duyuyorum bunları görünce.

“BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?”

* Bu arkadaşlar, bu oyunu 20-30 kez oynadı. Türkiye’nin İstanbul’un muhtelif noktalarında. Bugüne kadar neredeydiniz? Burada eğer bir terör suçu varsa müdahale edecek olan kişi sizsiniz.

* Yani şimdi akıl mı okuyorsunuz, tahminde mi bulunuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Soruşturma açılacakmış. İnanın tiyatro deyimi ile bu kadar komik bir bahanenin son perdesi.

* Dario Fo’nun bu oyunu, Devlet Tiyatroları tarafından oynanmış. Türkçe oynanmış. Şimdi Kürtçe oynanacak. Ne farkı var? O bakımdan, çok yanlış bir iş, çok kötü bir tarif yapılmış. Yargıya gidecekmiş. E gitsin. Yargıda göreceğiz bakalım ne olacak?

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

İmamoğlu gazetecilerin “Bu karardan sonra İBB tiyatrolarında Kürtçe oyun olacak mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

* İBB, 16 milyon insanın belediyesidir. Bizim, bu şehirde yaşayan her duyguya, kültürler arası her türlü iletişime ortam yaratma mecburiyetimiz vardır. O bakımdan biz, böyle bir sözden geri adım atacak bir yönetim değiliz.