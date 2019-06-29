İmamoğlu, seçim stresini caz konserinde çocuklarla dans ederek attı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez kazandığı 23 Haziran seçiminin stresini, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın (İKSV) Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde akşam saatlerinde düzenlediği ''Parklarda Caz'' etkinliğiyle attı. İmamoğlu, tamamı kadın sanatçılardan oluşan ''Balkan Paradise Orchestra''nın gerçekleştirdiği konseri, eşi Dilek İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eşi Zehra Çalık'la birlikte izledi.

İmamoğlu ve Çalık çiftine, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve eşi de eşlik etti. İmamoğlu çifti, konser alanında ”Ekrem Başkan” ve ”Her şey çok güzel olacak” tezahüratları ve alkışlarla karşılandı. Bu sırada bütün cep telefonları ”selfie moduna” ve canlı yayına geçti. İmamoğlu ve Çalık çifti, gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.

İmamoğlu ve izleyiciler, konserin büyük bölümünü ayakta ve sanatçılara eşlik ederek izledi. İmamoğlu’nun, çocuklarla birlikte bir süre dans etmesi renkli anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, konserin bitiminin ardından vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Konserin ardından Çalık ve eşi sahneye çıkıp, sanatçıları kutladı.

Çalık, ”Beylikdüzü’nün evladı” diyerek İmamoğlu ve eşini sahneye davet etti. İmamoğlu ve eşi de sanatçıları tebrik etti. İmamoülu, yaptığı kısa konuşmada, ”Sanatı çok seviyorum. Balkanlardan gelen sanatçı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İstanbul’un her yerinde sanat ve güzellik olsun. İlk yurt dışı ziyaretimi Balkanla’a yapacağım. Nice güzel senelere Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü’nde, Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’da her şey çok güzel olacak” dedi. Etkinlik, İmamoğlu ve Çalık’ın sanatçılara çiçek sunumuyla ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.