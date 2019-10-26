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İmamoğlu’ndan 29 Ekim klibi: Bir çift mavi gözün ışığında
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir video paylaşımında bulundu.
Kültür Sanat 26 Ekim 2019 - 22:25

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel bir şarkıyı paylaştı.

Söz konusu videoyu, “Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet’in bekçisiyiz ilelebet” ifadeleriyle paylaşan İmamoğlu’nun, 29 Ekim için özel hazırlanan eserde orkestranın başına geçtiği görüldü.

İmamoğlu, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nı yönetirken, 29 Ekim için özel hazırlanan klipte, Atatürk’ün videolarına da yer verildi. Hazırlanan parçada, “29 Ekim bizim şanımız, Ata'mızdan bize emanet, Cumhuriyet bekçisiyiz kopsa kıyamet” gibi sözlere yer verildi.

Hazırlanan eserin sonunda ise, İmamoğlu’nun ve Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın, Atatürk’ün önünde saygıyla eğildiği görülüyor.

Son güncelleme: 22:27 - 26.10.2019
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