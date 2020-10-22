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İmamoğlu’ndan Cem Yılmaz’a: Harbiye hizmetinizde
İmamoğlu’ndan Cem Yılmaz’a: Harbiye hizmetinizde
Komedyen Cem Yılmaz'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yılmaz'a, "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde" diyerek seslendi.
Kültür Sanat 22 Ekim 2020 - 11:17

Salgın döneminde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklayan komedyen Cem Yılmaz’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeşil ışık gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz” dedi.

İmamoğlu’nun paylaşımı.

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Son güncelleme: 11:32 - 22.10.2020
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