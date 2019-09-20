‘İmparator Mezarlığı’ Alfa Yayınları’ndan çıktı!

İmparator Mezarlığı Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun kaybolan dünyasına yazılmış unutulmaz bir ağıt... Joseph Roth’un unutulmaz romanlarından İmparator Mezarlığı Alfa Yayınlarından çıktı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun çöküşünün yazarı olarak anılan Joseph Roth, romanlarında vatanlarını, kimliklerini ve yollarını yitiren insanların çarpıcı hikâyelerini anlattı.

İmparator Mezarlığı Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun kaybolan dünyasına yazılmış unutulmaz bir ağıt. Roth'un başyapıtı Radetzky Marşı'nda olduğu gibi temel karakterler Trotta ailesi üyeleri. Birinci Dünya Savaşından hemen önce Viyana'nın kahvelerinde, “Altın Gençliği”n dekadan dünyasında başlayan roman 1938'de Avusturya'nın Almanya'ya ilhakıyla son buluyor. İnsanların Avusturya monarşisinin çöküşüyle şekillenen kaderleri Roth'un bütün yapıtlarında olduğu gibi bu romanda da şiirsel bir güzellikte, zarafetle aktarılmış.