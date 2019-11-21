İmparatorların gözde şehri Sagalassos sergisi açılıyor

Akdeniz'in en iyi korunmuş antik kentlerinden, Roma imparatorlarının gözde şehri, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos kentine ait eserler Yapı Kredi Kültür Sanat'ta "Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos" sergisinde ziyaretçilere açılıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos sergisine ev sahipliği yapıyor. Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Beyoğlu'nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ve Pisidia Bölgesi'nin tarihini ziyaretçileriyle buluşturuyor.



Türkiye'de son yıllarda hazırlanan en kapsamlı arkeoloji projesi olan Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven Üniversitesi'nin desteklediği Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi işbirliğiyle hazırlandı.

Burdur Arkeoloji Müzesi'nden getirilen 368 eserin yer aldığı sergi, 27 Kasım’da açılacak ve 28 Mayıs 2020’ye kadar görülebilecek. Akdeniz’in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos sergisinde, prehistorik çağlarda Anadolu'da yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanan mamut kemiklerinden, Roma imparatorları Marcus Aurelius ve Hadrian'ın anıtsal boyuttaki heykellerine kadar çok sayıda ve farklı türde tarihi eser yer alıyor.

Sagalassos Roma İmparatorluk Hamamı kazılarında açığa çıkarılan İmparator Marcus Aurelius heykeli, müze girişinde ziyaretçileri karşılayacak. Orijinali yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan heykelin beyaz mermerden yontulmuş başı, kolları ve bacakları sergiye getirildi.



Sagalassos kazılarında ele geçen MS 3. yüzyıla tarihlenen Romalı bir erkek ve 11. yüzyıla tarihlenen Bizanslı bir kadının kafatası, uzmanlar tarafından yeniden yüzlendirme tekniğiyle orijinaline yakın görünümlerine kavuşturuldu.

Projenin bilimsel danışmanlığı KU Leuven Üniversitesi profesörlerinden ve Sagalassos Kazısı Başkanı Jeroen Poblome, koordinatörlüğü Yapı Kredi Müzesi yönetici Nihat Tekdemir ve tasarımı Pattu Mimarlık tarafından yapıldı. Sergiye getirilen eserler ve sergide kullanılan bütün peyzaj fotoğrafları ise Belçikalı sanatçılar Bruno Vandermeulen ve Danny Veys tarafından çekildi.



Sergiye, Sagalassos ve içinde bulunduğu Pisidia Bölgesi'nin bütün tarihi katmanlarının paylaşıldığı kapsamlı bir kitap eşlik ediyor.

Serginin açılış günü olan 27 Kasım Çarşamba akşamı, ziyaretçiler, Sagalassos Kazısı Başkanı Jeroen Poblome tarafından verilecek konferansa katılma fırsatı da yakalayacaklar. Konferans saat: 18:30'da Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da yapılacak.