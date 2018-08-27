İnanılmaz Aile 2 vizyona damga vurdu…

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Box Office Türkiye’nin verilerine göre, İnanılmaz Aile 2 vizyona gireli henüz beş gün olmasına rağmen 366 bin izleyiciye ulaştı. Yaklaşık 13 yıl sonra ikincisi çekilen film, hafta sonunda 211 bin 670 kişi tarafından izlendi. Yerli yapımlardan Facia Üçlü de açılışını 107 bin 472 seyirciyle yaptı.

Vizyondaki ikinci hafta sonunda 87 bin 973 seyirciye ulaşan Siccin 5, listenin üçüncü sırasında yer aldı ve toplamda 308 bin 230 kişiye ulaştı.

Gösterime gireli üç hafta olan Meg: Derinlerdeki Dehşet ise hafta sonunda 57 bin 871 seyirciyle toplamda 376 bin 760 seyirciye erişti. Adalet 2 ise hafta sonunda en çok izlenen filmler sıralamasında beşinci sıraya yerleşti. Film, hafta sonunda 47 bin 304 kişi, toplamda ise 77 bin 761 kişi tarafından izlendi.