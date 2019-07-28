‘İnanılmaz Yetenek’ Artemis Yayınları’ndan çıktı!

Tüm dünyada büyük ilgi gören Harika Yolculuk’un devam kitabı İnanılmaz Yetenek Artemis’te okurlarla buluşuyor! İnanılmaz Yetenek tıpkı ilk kitap Harika Yolculuk gibi, her biri farklı, eşsiz bir yeteneğe sahip sıra dışı bir ailedeki on üç yaşına basan, ergenlikten yetişkinliğe geçen bir çocuğun hikâyesi...

Keşke sihirli güçler kullanma talimatıyla gelse!

Kitabın kahramanı Harika Yolculuk'taki Mibs'in kuzeni Ledge. Ledge de ailesi ve akrabaları gibi özel yeteneğine kavuşmak üzere ancak bu yeteneği kontrol etmeyi öğrenmesi hiç kolay olmayacak.

Ingrid Law yeteneğini konuşturuyor ve ilk kitaptaki gibi esprili, zeki anlatımıyla okurlarını bir kez daha kendine hayran bırakıyor.

ARKA KAPAK

Mibs'in yeteneğinin ortaya çıktığı Harika Yolculuk'tan tam dokuz yıl sonra bu defa kuzeni Ledge on üç yaşına giriyor. Ama Ledger Kale'in yeteneği tam bir fiyasko. Tek yapabildiği eşyaları parçalamak. Bu yüzden ailesi onun, dayısının çiftliğinde güvende olacağını düşünüyor. Ancak çiftlikte, Ledge'in yeteneğinin herkesin düşündüğünden çok daha güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Üstelik yeteneği yüzünden yol açtığı felaketlerin bir de tanığı var! Yani Ledge'in sıradan hayatı sona ermek üzere. Şimdi aile sırlarının ortalığa dökülmesini önlemek, dayısının çiftliğini kurtarmak ve evine dönebilmek için yeteneğini kontrol etmeyi öğrenmek zorunda.

İlk kitaptaki kadar etkileyici bir hikâye, eğlenceli karakterler, akıcı bir dil ve zengin bir hayal dünyası. Booklist