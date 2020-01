Inception’ın sonunu Leonardo DiCaprio bile anlamamış

En son Once Upon a Time in Hollywood filmiyle izleyicilerle buluşan Leonardo DiCaprio, Marc Maron’ın programına katıldı. Konu 10 yıl önce rol aldığı Christopher Nolan’ın Inception filmine gelince ise çekimler esnasında bile filmle ilgili birçok şeyi anlamadığını söyledi.

Nolan’ın en iyi filmlerinden biri olan Inception’ın tam olarak açıklanmayan sonu hakkında hiçbir fikri olmadığını söyleyerek şöyle konuştu: “Neler oldu? Hiçbir fikrim yok. Bazen yalnızca karakterine odaklanırsın. Aslında konuyla ilgili gibiydim ama iş Christopher Nolan’a, aklındakilere ve bunların nasıl bir araya geldiğine gelince herkes bulmacayı çözmeye çalışıyordu.”

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği Inception filmi, rüya içinde rüya görme temeli üzerine kurulu bir bilim kurgu filmi. Filmin son sahnesinde ise yaşananların rüya mı yoksa gerçek mi olduğu tartışmaya açık bırakılıyor.