İngiliz Bağımsız Film Ödülleri de cinsiyetsiz kategorilere geçiyor

İngiliz Bağımsız Film Ödülleri (BIFA), aralık ayındaki 25. yıl dönümü ödülleri için cinsiyetten bağımsız oyunculuk kategorilerini kullanmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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1998’den beri faaliyet gösteren İngiliz Bağımsız Film Ödülleri (BIFA), daha kapsayıcı olmak amacıyla kadın ve erkek kategorilerinden bağımsız olarak ödül dağıtacak.

Cinsiyet ayrımı gözetmeyen ödüllere geçiş, daha önce cinsiyet kategorilerini düşüren BRIT Ödülleri ve MTV Film & Televizyon Ödülleri tarafından yapıldı.

MTV, 2017’de erkek ve kadın adayları ikili olmayan “Bir Filmdeki En İyi Oyuncu” kategorisini belirledi. Emma Watson, “Beauty in the Beast”teki Belle rolüyle ilk cinsiyetsiz MTV ödülünü kazandı.

BIFA’nın yeni kategorileri arasında; en iyi performans, en iyi yardımcı performans, en iyi ortak performans, en iyi topluluk ve çığır açan performans ödülü gibi seçenekler yer alıyor.

25. BIFA’nın 2022 adayları 3 Kasım’da açıklanacak, tören ise 4 Aralık’ta gerçekleşecek.

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