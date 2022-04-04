İngiltere, 13 milyon dolarlık Cézanne tablosunun ülkeden ayrılmasını yasakladı
Paul Cézanne'ın 1882'de yaptığı güzel bir manzara resmi olan Hattenville, uzun süredir Courtauld Galerisi'nde kaldıktan sonra ülkeyi terk etmesi geçici olarak yasaklandı.
Cézanne’ın, Victor Chocquet tarafından satın alınan Normandiya’daki bir sitenin dört tasvirinden biri olan eser, 1980’den beri galerideydi ve 13 milyon doları değerinde olduğu tahmin ediliyor.
İngiltere’nin Sanat Konseyi İngiltere İhracat İnceleme Komitesi, ülkedeki kamu kurumlarının resmi satın almak için yeterli fon toplamasına izin verme umuduyla geçen yıl parça için ihracat ertelemesi yayınladı.
Yetkililer, resmin uluslararası modern sanatın takdirinde kritik bir rol oynadığını belirtiliyor. Paul Cézanne, en önemli post-empresyonist ressamlardan biriydi ve Matisse ve Picasso gibileri etkiledi.