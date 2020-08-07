İngiltere’de düzenlenen sergide Türk sanatçı

Seçici kurulunda Tate Modern’in direktörü Frances Morris, İngiliz sanatçı Ian McKeever, sanat yazarı ve küratör Sophia Yadong Hao’nun yer aldığı Londra’dan başlayarak İngiltere’nin şehirlerini gezecek olan sergi sanatçılar için uluslararası platformda önemli bir yer tutuyor.

Yapıtlarında şehirdeki mimari yapıları ve yaşam alanlarını irdeleyen sanatçı Setenay Alpsoy'un Gayrettepe Son Durak isimli karakalem çalışması Eylül 2020'de açılacak olan sergi kapsamında 6 ay boyunca gezici olarak İngiltere'deki sanat severlerle buluşacak.

Setenay Alpsoy Gayrettepe Son Durak isimli yapıtı 2019 yılında tamamladı. Sanatçı resim, desen ve baskı resim çalışmalarında kent peyzajı üzerine çalışmaktadır. Gayrettepe Son Durak, 61×110 cm ebatlarında, kağıt üzerine kara kalem tekniği ile yaptığı bir desen çalışmasıdır. Resme isminide veren semt yetmiş ve seksenli yıllarda, daha çok memurlar ve İstanbul Belediye çalışanları için inşa edilen bu bölgedeki binalar, bugün kentin orta üst kesiminin ikamet ettiği bir yerleşke. Bölgeye yolcu taşıyan otobüs hattının son durağının bulunduğu ufak meydana bakan bina, tekdüze mimarisine tezat yaşanmışlığı ile öne çıkıyor.