İngiltere’de tiyatrocuları sevindiren karar

Gazete Müstehak’ın aktardığına göre; bir açıklama yapan İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, “Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından ilan edilen gösteriler, tiyatrolar, sirkler, fuarlar, eğlence parkları, konserler, müzeler, hayvanat bahçeleri, sinemalar ve sergiler de dahil olmak üzere, KDV yüzde 20'den yüzde 5’e indirildi. Kısa bir süre sonra yeniden açılma yolunda daha fazla adım atacağız” dedi.

İngiltere'de özellikle kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda KDV muafiyeti olduğu biliniyor. KDV indiriminin bilet fiyatlarına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

İngiltere’de daha önce de sanat sektörünü desteklemek için 1,5 milyar sterlinlik “Kurtarma Paketi“ açıklanmıştı.