İngiltere’deki Müslümanlar ayaklandı: ‘Film derhal kaldırılsın’

İngiltere'de Müslümanlar hafta sonu vizyona giren 'Cennetin Hanımı' (The Lady of Heaven) filmine tepki gösterdi. Ülkede ünlü sinema salonları filmi gösterimden kaldırırken, bir tanesi devam edince ortalık karıştı. Hükümetten ve siyasilerden karara tepki gecikmedi. Film, Hz. Muhammed'in kızı Fatıma'nın hikayesini anlatıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de yaşayan Müslümanlar, Hz. Muhammed’in kızı Fatıma’nın hayatının anlatıldığı ‘Cennetin Hanımı’ (The Lady of Heaven) filminin yayından kaldırılması için sokaklara döküldü.

Başkent Londra’da yer alan alışveriş merkezi Westfield Stratford City içerisinde yer alan Vue sineması önüne toplanan öfkeli kalabalık, filmin afişlerinin indirilmesini ve filmin gösterimden kaldırılmasını talep etti.

12 milyon sterlin bütçeyle çekilen film İngiltere’de hafta sonu vizyona girdi.

‘GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN’

Ülkedeki büyük sinema salonları, protestocuların tepkisini çektikten ve ‘personelimizin ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için’ açıklamasını yaptıktan sonra filmin gösteriminin tüm şubelerde kalıcı olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ancak Londra’daki Vue sineması bu karara ‘çok çeşitli içerikler için bir platform sağlamanın getirdiği sorumlulukları ciddiye aldığını’ ve farklı toplulukların ilgisini çeken filmleri sergilemeye inandığını söyleyerek karşı çıktı.

Sinemanın kararının ardından öfkeli kalabalık dün akşam saatlerinde sinemayı bastı ve müdürle konuşmak istediklerini söyledi.

‘DİNE HAKARET EDİYOR’

Bir protestocu, sinemanın menajerinin “tartışmalı film hakkında onunla konuştuğunda” olaya tepkisiz kaldığını öne sürdü. Protestocu, “Hepinizden tek tek, hatta ikişer ikişer gidip bu adama “İçeriğin farkında mısınız?” demenizi rica ediyoruz. Şahsen ben kendisine gittim ve çok küçümseyiciydi ve çok kibirli bir tavrı vardı. O yüzden hepinizden tek tek rica ediyorum – saat başı yanına giderek onunla konuşacağız.” dedi.

İsmi açıklanmayan protestocu, ‘Bu filmde ne var diye merak edenler bu film dine hakaret içermekte ve siyahileri aşağılamaktadır. Buna rağmen Vue sineması filmi göstermek konusunda ısrar ediyor. Biz bu filmin kaldırılmasını istiyoruz.” dedi.

Grup, ellerinde pankartlarla merkeze girerken filmin kaldırılmasını talep eden sloganlar attı.

FİLMİN GÖSTERİMİNİN DURDURULMASI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid tartışmalara değinirken, sinemaların verdiği iptal kararının ‘tehlikeli’ olduğunu söyledi. TalkTV’ye konuşan Javid, “Bu ülkede verilen iptal kararları hakkında endişeliyim. Dışarıda, olaya tepki göstermeye ve alınmaya hakları olduğunu düşünen insanlar var ancak kimsenin buna hakkı yok. Birisinin söyleyeceklerinden hoşlanmayabilirsin, ama söylemeye hakları var.” dedi.

Javid ayrıca İngiltere’de dine küfür yasası olmadığının altını çizerek, “Bu ülkede sahip olduğumuz şey ifade özgürlüğüdür ve bu temel bir değerdir.” dedi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE TERS’

Lordlar Kamarası’nda Claire Fox da sinemaların filmi yayınlamama kararına sosyal medyadan tepki gösterdi. Fox, “Sanat için felaket, ifade özgürlüğü için tehlikeli, kimlik siyasetinin demokrasi için bir tehdit olmadığını savunanlar için bir ders olsun” dedi.

Filmin baş yapımcısı Malik Shlibak, filmin yayınının durdurulmasını ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdi ve filmi gösterimden kaldıran sinemaları i ‘radikal aşırılık yanlılarına boyun eğmek’le suçladı.

Shlibak, sosyal medya hesabından tehdit mesajları aldığını ve kendisine ‘Seni öldüreceğim’ yazan onlarca kişi olduğunu söyledi. Yapımcı, “Bana kafir bile dediler ama korkmuyorum.” dedi. Shlibak, “Bana ölüm tehditleri gönderildi, açık konuşmak gerekirse son beş yıldır ölüm tehditleri alıyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Dr Öz'den İslamofobi çıkışı: Rakibinin sözleri tepki çekti

İlginizi Çekebilir Hindistan'ı karıştıran olay: Reklam filmi 'toplu tecavüzü' özendirdiği gerekçesiyle yasaklandı