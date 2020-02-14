İnisiyatif nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre inisiyatif mi, insiyatif mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘inisiyatif'tir.
İNİSİYATİF NE DEMEK:
1- Öncecilik, üstünlük.
2- Karar verme yetkisi.
3- Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.
İNİSİYATİF NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin inisiyatif mi, insiyatif mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı inisiyatif şeklinde olmalıdır.
insiyatif (Yanlış kullanım)
inisiyatif (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Gerektiğinde inisiyatif kullanmayı bilmelisin.”