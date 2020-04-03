İnkılap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre inkılap mı, inkilap mı?

İnkılap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre inkılap mı, inkilap mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘inkılap’tır. inkılap mı, inkilap mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘inkılap'tır.

İNKILAP NE DEMEK:

1- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.

2- Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm:

AHBAP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin inkılap mı, inkilap mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı inkılap şeklinde olmalıdır.

inkilap (Yanlış kullanım)

inkılap (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Atatürk dünya tarihinin gördüğü en büyük inkılapçılardan biridir.”