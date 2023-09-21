İnşaat kazısı sırasında tarihi mezar steli bulundu
Denizli’de bir villa inşaatının temel kazma çalışmaları sırasında tarihi eser ortaya çıktı. Mezar steli ve kiremitlerden oluşan kalıntılar Denizli Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi, alan koruma altına alındı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Hallaçlar Mahallesi'nde bir villa inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı.
İş makinesiyle yapılan kazı sırasında üzerinde iki kadın figürü bulunan mermer parçası, pişmiş toprak kap parçaları ve kiremit ortaya çıktı.
İnşaat çalışanlarının hemen kazıyı durdurarak polise haber verdikleri öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi.
İNŞAAT ALANI GÜVENLİK ÇEBERİNE ALINDI
Kalıntıların bulunduğu alandaki inşaat durdurularak etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu. Alan koruma altına alındı. İlk incelemede bulunan mermer parçasının mezar steli olduğu belirlendi.
Kapsamlı teknik analiz için arkeologlar buluntuları müze müdürlüğüne götürdü. Kalıntılar üzerinde yapılacak incelemenin ardından Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kazı kararı verirse bölgede kurtarma kazısı başlatılacak.
Müze Müdürlüğü Personeli kurul kararından önce ise alanda tarama faaliyetlerinde bulunacak. Ekipler gerekli görülmesi halinde belirli aralıklarla sondaj çalışması gerçekleştirecek.